Alanis Morissette heeft in een podcast verteld dat ze panseksueel is. De 52-jarige zangeres deed de uitspraak in de podcast Handsome, waarin ze te gast was bij Tig Notaro, Fortune Feimster en Mae Martin.

Toen Feimster vroeg of haar slechte ervaringen met mannen haar ooit hadden doen verlangen naar een relatie met een vrouw, antwoordde Morissette: "Ik ben panseksueel, dus ja."

Notaro reageerde verbaasd en vroeg of de zangeres dat serieus bedoelde. "Ja", bevestigde Morissette. Ze grapte vervolgens dat ze tot het einde van de aflevering had gewacht om over haar geaardheid te vertellen, omdat ze dat soort onthullingen graag voor de epiloog bewaart.

Panseksualiteit betekent dat iemand zich romantisch of seksueel aangetrokken kan voelen tot mensen, ongeacht hun gender. Morissette sprak in het verleden al openlijk over haar ervaringen met vrouwen. In een interview uit 2008 vertelde ze dat ze het verkennen van je seksualiteit als een mooie ervaring beschouwt.

De zangeres is sinds 2010 getrouwd met rapper Mario Treadway, met wie ze drie kinderen heeft.