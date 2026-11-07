Man aangehouden na incident bij woning Marius Borg Høiby

Een man is aangehouden na een incident bij de woning van Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Volgens het Noorse tijdschrift Se og Hør drong de man in de nacht van donderdag op vrijdag de woning binnen en duwde hij Høiby. Dat meldt het Noorse persbureau NTB zaterdag.

De politie bevestigt dat er een incident heeft plaatsgevonden bij de woning op het landgoed Skaugum, waar ook kroonprins Haakon en Mette-Marit wonen. Wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen. Volgens de advocaat van Høiby maakt hij het goed.

De 29-jarige Høiby is de zoon van Mette-Marit uit een eerdere relatie en heeft geen officiële rol binnen het Noorse koningshuis. Hij kwam de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws vanwege verschillende strafzaken.

Høiby werd eerder veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, onder meer voor seksuele misdrijven. Hij is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan en verblijft momenteel met een enkelband op Skaugum.