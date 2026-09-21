Albert Verlinde brengt nieuwe Nederlandse versie Fame in theater

De wereldberoemde musical Fame komt opnieuw naar de Nederlandse theaters. Albert Verlinde brengt de voorstelling vanaf maart 2028 terug op de planken. Aus Greidanus jr. gaat de nieuwe Nederlandse versie regisseren, is maandag bekendgemaakt.

In de nieuwe versie van Fame mogen voor het eerst ook bekende nummers uit de iconische Fame-film en televisieserie worden gebruikt, meldt het productiebedrijf van Verlinde. Het gaat om nummers als Starmaker, Out Here on My Own en High Fidelity.

Fame gaat over de leerlingen van de High School of Performing Arts in New York die elke dag hard werken om hun dromen te verwezenlijken en de top van de entertainmentwereld te bereiken, een weg die niet altijd eenvoudig blijkt. De gelijknamige film uit 1980 groeide wereldwijd uit tot een fenomeen.

Nieuwe generatie

"Fame is voor mij bij uitstek een musical over waarom mensen voor dit vak kiezen. Over jong zijn, dromen hebben en daar alles voor willen geven", zegt Verlinde. "We willen er een grote, energieke voorstelling van maken waarin een nieuwe generatie talent alle ruimte krijgt."

Fame is de tweede grote musicalproductie die Albert Verlinde Theater aankondigt voor het seizoen 2027-2028. Onlangs maakte het bedrijf bekend dat The Notebook vanaf het najaar van 2027 door heel Nederland te zien zal zijn. Ook Fame zal door heel Nederland te zien zijn.