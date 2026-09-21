Franse zangeres Amanda Lear beschuldigt Miley Cyrus van plagiaat

De Franse zangeres Amanda Lear heeft Miley Cyrus beschuldigd van plagiaat met haar nieuwe nummer Redlights. De track van de Amerikaanse heeft volgens de Française erg veel weg van haar nummer The Sphinx uit 1978.

"Bedankt, Miley, dat je mijn nummer The Sphinx hebt gekopieerd! Ik ben gevleid", schreef Lear zondag op social media. Ze voegde daar met hashtags de woorden "afzetterij" en "na-aper" aan toe.

Tegen het Franse persbureau AFP zegt de zangeres maandag dat zij met haar bericht verder niks bedoelde. "Ik wees alleen maar op de situatie door Miley te bedanken en voegde eraan toe dat ik gevleid was. Ik heb nooit gedreigd met een rechtszaak of vergelding." Lear voegt eraan toe dat haar label daar anders over denkt. "Ik ben nooit iemand geweest die snel naar de rechter stapt, maar mijn platenlabel, Universal, en de uitgevers van het nummer, waarvoor ik de tekst heb geschreven, willen dat het plagiaat wordt erkend."

Lear heeft meer dan twintig albums uitgebracht. Ze was een muze van de Spaanse schilder Salvador Dalí en een geliefde van gitarist Brian Jones van The Rolling Stones. Het nummer Miss Amanda Jones van de band zou over Lear gaan.