Albert Verlinde brengt The Notebook naar Nederlandse theaters

Albert Verlinde Theater brengt vanaf het najaar van 2027 de musical The Notebook naar de Nederlandse theaters. Daarmee beleeft de voorstelling haar Europese première: het is de eerste keer dat The Notebook in Europa te zien is. De voorstelling is gebaseerd op het beroemde boek van Nicholas Sparks en de succesvolle verfilming uit 2004, met Ryan Gosling en Rachel McAdams in de hoofdrollen.

The Notebook gaat over Noah en Allie die een heel verschillende achtergrond hebben, maar wanneer ze elkaar ontmoeten slechts allesoverheersende liefde voelen. Ondanks de verwachtingen van hun omgeving en de obstakels die hen uit elkaar dreigen te drijven, blijft hun band bestaan. Jaren later is Allie getroffen door dementie en verdwijnen de herinneringen aan haar leven langzaam. Noah weigert echter hun bijzondere geschiedenis verloren te laten gaan. Dag na dag leest hij haar hun gezamenlijke verhaal voor.

Acteurs worden op een later moment bekendgemaakt. Verlinde zegt het "heel bijzonder te vinden dat we deze prachtige Broadwaymusical als eerste in Europa in een eigen versie mogen uitbrengen. Dat de Amerikaanse makers ons het vertrouwen geven om The Notebook naar Nederland te brengen, maakt me ontzettend trots."

Dit seizoen brengt Verlinde de voorstellingen Evita, The Bodyguard en Voor haar - de Frans Halsema Musical naar de theaters. Binnenkort meldt de producent een andere grote titel die hij in 2027 op de planken gaat brengen.