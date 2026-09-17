Podcastserie met The Opposites bij Omroep Zwart

Willem de Bruin en Twan van Steenhoven zijn te horen in de achtdelige podcastserie over The Opposites. In het nieuwe seizoen van De Rest Is Geschiedenis van Omroep Zwart kijken Willy en Big2 met producer Kees de Koning terug op hun carrière. De eerste zeven afleveringen zijn vanaf 28 september te beluisteren; de laatste aflevering verschijnt later.

"Aan de hand van hun succesalbum Slapeloze Nachten vertellen Willem en Twan hoe ze die jaren zelf beleefden en wat er achter de schermen gebeurde", deelt de omroep over de podcast. Ook gaat de podcast in op de periode dat de twee uit elkaar groeiden. In 2014 lastten ze een pauze in om ieder hun eigen weg te gaan. De laatste jaren treden de twee weer samen op en dit jaar brachten ze voor het eerst sinds 2013 weer samen muziek uit. De groep van nummers als Broodje Bakpao, Slapeloze Nachten en Sukkel Voor De Liefde verkocht afgelopen zomer nog het Zuiderpark uit.

Het is de derde reeks van de podcast over de Nederlandse hiphopgeschiedenis. In eerdere seizoenen ging het over Opgezwolle en THC.