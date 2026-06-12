Albert Verlinde vindt het goed dat het klaar is met talkshow RTL Tonight. In een interview met De Telegraaf omschrijft de entertainmentdeskundige het programma, dat vrijdag voor het laatst wordt uitgezonden, als "een mislukt avontuur om te kijken of je als zender iets anders kan doen op de late avond."

Eerder dit jaar werd bekend dat de talkshow na minder dan een jaar stopt. Het programma kampte al langer met tegenvallende kijkcijfers. "Wat we deden sloeg niet aan, zo eerlijk moet je zijn", zegt Verlinde in het gesprek. Hij denkt dat kijkers meer behoefte hebben aan een klassieke talkshow. Ook moet volgens Verlinde niet onderschat worden dat "Jeroen Pauw tegelijkertijd terugkeerde als een solide merk op de late avond."

Verlinde kijkt ook naar zijn eigen rol. "Ik zat meer op mijn plek bij VI dan bij dit programma. Bij VI kwam ik thuis, doordat ik daar het oude Boulevard-gevoel kreeg. Ik hoopte dat bij RTL Tonight die dynamiek ook zou ontstaan."

Gelijktijdig met de aankondiging dat RTL Tonight stopt, werd bekend dat Renze Klamer een nieuwe talkshow bij RTL zou krijgen. Hij was bij het begin van RTL Tonight een van de presentatoren, maar stopte eerder.