Thailand heeft een officiële rouwperiode van vijftien dagen afgekondigd na het overlijden van prinses Bajrakitiyabha. Inwoners hoeven hun dagelijkse routine niet aan te passen, heeft premier Anutin Charnvirakul vrijdag gezegd.

De rouwperiode heeft wel invloed op onder meer ambtenaren, werknemers van staatsbedrijven en overheidsfunctionarissen. Zij worden opgeroepen zwarte kleding te dragen. Op overheidsgebouwen en openbare scholen worden vlaggen halfstok gehangen. Televisiestations schakelden over op ingetogen beelden en gedempte kleurenschema's.

Premier Anutin zegt dat het grote publiek moet handelen zoals het gepast acht. "Als het gaat om het uitvoeren van onze taken, ons leven leiden en in ons levensonderhoud voorzien, moeten de zaken gewoon doorgaan", vertelde Anutin vrijdag aan verslaggevers na een kabinetsvergadering over de rouwregelingen.

De 47-jarige oudste dochter van koning Vajiralongkorn overleed donderdagavond na ruim drie jaar in het ziekenhuis in een coma te hebben gelegen. Ze had een hartaandoening. In Thailand was al een rouwperiode van een jaar van kracht na het overlijden van koningin-moeder Sirikit, die in oktober op 93-jarige leeftijd overleed. Haar uitvaartplechtigheid staat gepland voor december.