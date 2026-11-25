Jules Croiset was voor zijn overlijden nog "redelijk in goede doen". Dat vertelt Albert Verlinde woensdagavond in Tijd voor Max over de maandag overleden acteur. "Het is best snel gegaan met hem. Zijn lichaam werd wel slechter, maar zijn geest was nog steeds heel erg helder", vertelt hij.

Verlinde sprak vlak voor zijn optreden in de talkshow met Croisets zoon Vincent. Die vertelde hem dat zijn vader nog van iedereen afscheid heeft kunnen nemen voor zijn overlijden. "Gelukkig zat iedereen om hem heen, wat echt heel mooi is", vertelt Verlinde na. "Hij heeft zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld en dat heeft natuurlijk de bijkomstigheid dat hij niet begraven wordt. Dus ze zijn nu bezig om te kijken hoe ze iets kunnen organiseren, zodat mensen toch met elkaar afscheid kunnen nemen van deze grote acteur."

De theaterproducent wijst op de acteursfamilie waarin Croiset opgroeide en hoe ook zijn nageslacht dezelfde weg insloeg. "Het mooie is dat hij zo zijn eigen draai gevonden heeft. Hij heeft echt zijn eigen stijl gekozen. Het was een man die zijn kracht had in het spreken." Verlinde mocht hem zelf ook vaak in het theater bewonderen: "Het was een oerkracht, kun je wel zeggen."

In de uitzending bespreekt Verlinde ook de verzonnen ontvoering van Croiset. In 1987 baarde de acteur opzien door zijn eigen ontvoering in scène te zetten als protest tegen de opvoering van een stuk van Rainer Werner Fassbinder en het oplaaiende antisemitisme. Daarna bleef de acteur twee jaar buiten de schijnwerpers. Verlinde interviewde Croiset destijds zelf nog over zijn terugkeer op het toneel. "Ik zag en hoorde het trauma dat hij had. Het is zo'n kras op zijn ziel geweest", benadrukt Verlinde. "Hij heeft zich er fantastisch overheen gezet en is weer gaan acteren. Hij is gelukkig niet levenslang gecanceld."