BRUSSEL/LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Nederlands-Zwitserse gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich en twee geur- en smaakstoffenproducenten hebben miljoenenboetes gekregen van de mededingingsautoriteiten in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Omgerekend in euro's komt het totaalbedrag uit op ongeveer 574 miljoen euro. De drie bedrijven hadden samengespannen om prijsafspraken te maken.

Naast dsm-firmenich gaat het om het Zwitserse Givaudan en het Amerikaanse International Flavors & Fragrances (IFF). In de EU moeten de bedrijven bij elkaar 471,9 miljoen euro betalen, aldus de Europese Commissie. De Europese boete voor dsm-firmenich bedraagt zo'n 137,7 miljoen euro. De hoogste geldstraf is voor Givaudan, namelijk bijna 252,4 miljoen euro.

De Britse Competition and Markets Authority (CMA) legde boetes van in totaal 85 miljoen pond op, ongeveer 101,4 miljoen euro. Dsm-firmenich moet in het VK zo'n 20,6 miljoen pond betalen, het laagste bedrag van de drie.