Kevin heeft na de release van zijn album De Gier met drie nummers de Singles Top 100 behaald. Mijn Mo komt binnen op de derde plek in de hitlijst en Raadsel staat meteen op plek 7. Het nummer SRRY, dat de rapper samen met Idaly maakte, kwam in oktober al uit als single, maar is door het album gestegen van plek 15 naar 6.
Ook Flower In A Hurricane maakte deze week een grote sprong. Het nummer uit GTA VI van onder meer Justice, Tame Impala en SZA staat inmiddels op de vierde plek in de lijst. De game waar het nummer in te horen is, verscheen op 19 november en brak wereldwijd verkooprecords.
De top 2 van de lijst blijft onveranderd; Jamie Miller behoudt met Babydoll de eerste plek, gevolgd door Spijt Komt Later van Isabèl Usher en Kraantje Pappie. Door de komst van Mijn Mo en Flower In A Hurricane zakt Tate McRae met Housewife twee plekken en staat ze nu op 5.
Daarnaast blijven de kerstnummers stijgen. WHAM! komt met Last Christmas inmiddels dichtbij de top 10 en All I Want For Christmas van Mariah Carey stijgt van plek 30 naar 18. Rockin' Around The Christmas Tree stijgt 30 plekken en ook Underneath The Tree (van Kelly Clarkson), Santa Tell Me (Ariana Grande), Jingle Bell Rock (Bobby Helm) en Snowman (Sia) staan in de lijst.
Singles Top 100 week 47
(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)
1. (1) Jamie Miller - Babydoll
2. (2) Isabèl Usher feat. Kraantje Pappie - Spijt Komt Later
3. (-) Kevin feat. Henkie T - Mijn Mo
4. (18) Justice feat. Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard - Flower In A Hurricane
5. (3) Tate McRae - Housewife
6. (15) Kevin feat. Idaly - SRRY
7. (-) Kevin - Raadsel
8. (5) Ashe - Stop The Wedding!
9. (6) Qlas, Antoon & Boef - 100 Tranen
10. (8) sombr - My Body Isn't Ready