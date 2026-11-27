De nieuwe Disney-musical The Greatest Showman, waarin de Nederlandse actrice Vajèn van den Bosch een hoofdrol speelt, is vanaf 14 april te zien op West End. Dat meldt Theatre Royal Drury Lane op zijn website. Het theater verkoopt kaarten tot begin oktober. De première staat gepland op 5 mei.

Producent Disney deelde vrijdag op Instagram ook de eerste foto's met de hoofdcast in kostuum. De musical is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017, waarin Hugh Jackman, Zac Efron en Zendaya de hoofdrollen spelen. Van den Bosch speelt zangeres Jenny Lind, die de ster van het circus van showman P.T. Barnum wordt.

Het is voor het eerst dat een Nederlandse acteur op West End deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical. De 28-jarige Van den Bosch is nu nog in Nederland te zien in de voorstelling Evita 50. Omdat zij ziek was, moest de première worden gecanceld. Maar sinds donderdag staat de actrice weer op het podium.