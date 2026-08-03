Een jaar nadat zijn laatste plaat I'm The Problem uitkwam, voert countryzanger Morgan Wallen hiermee deze week weer de Amerikaanse albumlijst aan. Volgens samensteller Billboard kan de plotselinge sprong naar de koppositie te maken hebben met de release van zijn nieuwe single Been By Now, die vrijdag 24 juli verscheen.

I'm The Problem, waarop maar liefst 37 nummers staan, kwam op 16 mei vorig jaar uit. In de VS kwam de plaat meteen bovenaan binnen in de Billboard 200, de belangrijkste albumlijst van het land. Het album stond toen acht weken aaneengesloten bovenaan en met de nieuwste update van maandag voor de veertiende keer in totaal. De vorige keer was in januari van dit jaar.

In Nederland kwam I'm The Problem eind mei 2025 op plek zeven binnen, dat was meteen de hoogste notering voor het album. Midden november stond de plaat voor het laatst in de Album Top 100 op plek 95.

Het is al de tweede keer dit jaar dat een oud album na lange tijd bovenaan de Amerikaanse albumlijst terugkeert. In februari gebeurde dat ook al met het album DeBÍ TiRAR MáS FOToS van Bad Bunny, dat begin 2025 verscheen en in mei dat jaar voor het laatst bovenaan stond. Vermoedelijk had die terugkeer te maken met het optreden van de Puerto Ricaanse artiest tijdens de halftime-show van de Super Bowl in februari.