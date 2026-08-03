De Deense koning Frederik heropent deze maand het observatorium bovenop de Rundetaarn (Ronde Toren) in Kopenhagen. Het observatorium onderging dit jaar een volledige restauratie.

De heropening van het observatorium op 12 augustus vindt plaats op dezelfde dag dat er in delen van Europa een zonsverduistering te zien is. De directeur van de toren noemde het tegenover Deense media een grote eer dat Frederik bij de heropening aanwezig zal zijn.

De toren in Kopenhagen werd in 1642 voltooid en door de jaren heen is het observatorium vele malen vernieuwd. Na de officiële heropening op 12 augustus gaat het observatorium pas in oktober open voor het publiek.