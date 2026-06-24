Alec Baldwin als FBI-agent in nieuwe actiethriller Panic Button

Alec Baldwin en Leven Rambin spelen twee FBI-agenten in de nieuwe film van Panoramic Pictures. Panic Button wordt momenteel opgenomen in Miami, Fort Lauderdale, Los Angeles en South Carolina, meldt vakblad Deadline.

Baldwin zei afgelopen april nog dat hij wilde stoppen met acteren. De 68-jarige ster vertelde in een podcast van The Hollywood Reporter dat de afgelopen jaren, na het schietincident op de set van de film Rust, heel zwaar zijn geweest. Hij sprak toen nog over een "volle agenda", maar dat hij liever bij zijn gezin wil zijn. Sindsdien zijn nog enkele nieuwe filmrollen van de acteur aangekondigd.

Andere hoofdrollen in Panic Button zijn voor drievoudig Emmy-winnaar Jeremy Piven en David A.R. White. Volgens regisseur Juan Boffill wordt het een film "vol spanning, gevaar en onverwachte wendingen". Boffill heeft de film tevens geschreven en is ook al jarenlang stuntcoördinator.

Het verhaal gaat over een uiterst voorzichtige beveiligingschef (White), die op een dag wakker wordt met een dode vrouw naast zich. Hij wordt beschuldigd van moord en achternagezeten door de FBI-agenten. Zijn vriend, gespeeld door Piven, helpt hem de zaak op te lossen, terwijl hij ook de Russische maffia een stap voor moet blijven.