Ben Crabbé vertrekt bij Belgische televisiequiz Blokken

De Belgische presentator Ben Crabbé vertrekt bij de dagelijkse televisiequiz Blokken van de Vlaamse omroep VRT. Het aankomende 33e seizoen van het programma is tevens het laatste seizoen voor Crabbé, meldt de omroep woensdag. Volgend jaar neemt Sven de Leijer de presentatie van Blokken over.

"We zijn ontzettend dankbaar dat Ben zich al die jaren zo gesmeten heeft voor VRT, 'den BRT', zoals hij dat zelf graag zegt", aldus VRT-baas Olivier Goris. "Blokken is uitgegroeid tot een iconisch televisieprogramma dat elke avond een trouw publiek aan zich weet te binden."

De 63-jarige Crabbé presenteerde het programma sinds september 1994 en miste geen enkele aflevering. Volgens de VRT is Blokken de langstlopende dagelijkse televisiequiz ter wereld. Wat Crabbé na zijn vertrek zal doen, is niet duidelijk.

In Blokken moeten deelnemers quizvragen beantwoorden. Bij een goed antwoord krijgen ze een Tetrisblok, dat ze, net als bij het spel Tetris, zo efficiënt mogelijk tussen eerdere blokken moeten zetten.