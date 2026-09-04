Alex Warren komt deze week met zijn nieuwe album Wildchild binnen op de eerste plaats van de Album Top 100. De Amerikaanse zanger verdringt daarmee SUPERSTAR van Roxy Dekker van de koppositie. Haar album zakt naar de tweede plaats.
Ook Prince komt deze week nieuw binnen in de lijst. Het postuum uitgebrachte album Timeless van de in 2016 overleden artiest debuteert op de zesde plaats.
Olivia Rodrigo staat met you seem pretty sad for a girl so in love op de derde plaats. De grootste stijger in de top 10 is New Wave. Het album met die titel stijgt van de veertiende naar de vijfde plaats.
Ook muziek van de onlangs overleden Dolly Parton is terug te vinden in de lijst. Haar verzamelalbum The Very Best Of staat deze week op de 38e plaats.
Album Top 100 week 36
(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)
1. (-) Alex Warren - Wildchild
2. (1) Roxy Dekker - SUPERSTAR
3. (2) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love
4. (4) SIENNA SPIRO - Visitor
5. (14) New Wave - New Wave
6. (-) Prince - Timeless
7. (5) Lil Kleine - F*CK KLEINE
8. (6) Michael Jackson - Thriller
9. (8) Olivia Dean - The Art of Loving
10. (3) Ariana Grande - petal