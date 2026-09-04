Koning Felipe en koningin Letizia gaan volgende week naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Dat heeft het Spaanse hof bevestigd aan het Noorse persbureau NTB. Het Spaanse koningspaar wordt woensdag vergezeld door koningin Sofía, de moeder van Felipe.

De banden tussen het Noorse en Spaanse koningshuis zijn goed. Zo is koning Felipe peetvader van kroonprinses Ingrid Alexandra, de kleindochter van de onlangs overleden vorst.

De staatsbegrafenis van Harald vindt woensdag 9 september plaats in de Domkerk in Oslo. Op de uitvaart zullen veel Europese koningshuizen vertegenwoordigd zijn. Onder meer de koningsparen van Zweden, Denemarken en België hebben hun komst bevestigd. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix af naar Noorwegen.