Alex Warren valt tijdens optreden in Melbourne

Alex Warren heeft tijdens een concert in het Australische Melbourne een flinke smak gemaakt. De zanger viel toen hij probeerde van een hogergelegen tribune te springen.

De 25-jarige Warren deelde de beelden van zijn val zelf op Instagram. "Ze zeiden voor de show nog dat ik een been moest breken", schrijft hij er vol zelfspot bij. In het Engels is 'break a leg' een veelgehoorde succeswens voorafgaand aan een optreden.

In de video is te zien hoe Warren van een tribune zo'n twee meter naar beneden springt. Dat lukt in eerste instantie, maar daarna verliest hij zijn evenwicht en struikelt hij alsnog van het trappetje waar hij op belandt.