Grote media-aandacht voor uitvaart koning Harald

Het afscheid van de vorige week overleden koning Harald van Noorwegen wordt komende week uitgebreid verslagen door media in binnen- en buitenland. In totaal hebben 650 journalisten een accreditatie aangevraagd, meldt het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken aan persbureau NTB.

De meeste buitenlandse journalisten komen uit Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het ministerie heeft voor de gelegenheid een speciaal perscentrum ingericht. Ook worden er platforms en tribunes gebouwd waar verslaggevers kunnen uitzenden of fotograferen.

Het is al het tweede mediacircus dit jaar rondom het Noorse koningshuis. Het proces rondom Marius Borg Høiby, de zoon van koningin Mette-Marit, in februari en maart kon ook rekenen op massale aandacht van journalisten. Destijds hadden zich meer dan tweehonderd verslaggevers aangemeld.