ALF-actrice Anne Schedeen overleden

De Amerikaanse actrice Anne Schedeen, die in de serie ALF te zien was als Kate Tanner, is op 77-jarige leeftijd overleden. De familie van de actrice meldde haar overlijden zondagnacht. Een doodsoorzaak is niet gemeld.

"Met zwaar gemoed delen we dat Annie vredig is heengegaan", schreef de familie in het bericht op Facebook. In het eerbetoon werd zij herinnerd om onder meer haar creativiteit, humor en "diepe haat voor Trump". "We hielden zoveel van haar, net als iedereen die haar ontmoette."

Schedeen maakte in 1974 haar debuut in een aflevering van The Six Million Dollar Man en speelde daarna in films en series als McCloud, Magnum, P.I. en Exo-Man. Maar het meest bekend werd zij toen zij de rol van Kate Tanner speelde in ALF. De serie over een buitenaards wezen dat wordt opgenomen in een Amerikaans gezin was van 1986 tot 1990 te zien.