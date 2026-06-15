Opluchting bij slachtoffers na veroordeling Marius Borg Høiby

Verschillende slachtoffers van Marius Borg Høiby hebben opgelucht gereageerd na de veroordeling van de zoon van kroonprinses Mette-Marit tot vier jaar cel. Dat laten advocaten Heidi Reisvang en Jon Christian Elden, die drie vrouwen bijstaan, weten aan Noorse media. Onder hen is influencer Nora Haukland, die Høiby beschuldigde van mishandeling.

"Haukland is opgelucht dat de rechtbank haar verklaring volledig als basis heeft genomen", zeggen de advocaten. "De zaak is een enorme belasting geweest voor alle betrokkenen, met zeer uitgebreide bewijsvoering, en ze hoopt dat het vonnis een definitief punt achter deze zaak zet."

Ook de vrouw die Høiby beschuldigde van verkrachting op de kroonprinselijke residentie Skaugum hoopt dat de zaak nu tot een einde komt. Ook wil ze dat haar ex-vriend "de hulp krijgt die hij nodig heeft, zodat dit niemand anders overkomt".

Een andere vrouw, die door Høiby zou zijn verkracht in een hotel, is teleurgesteld over het vonnis. De rechter sprak hem daarvoor vrij. "Er geldt een zeer strenge bewijslast in strafzaken, waaraan volgens de rechtbank hier niet is voldaan", leggen de advocaten uit. "Dit betekent niet dat ze niet wordt geloofd. We moeten nu het vonnis grondig doornemen, en het Openbaar Ministerie zal hetzelfde doen."

De bewuste vrouw is wel opgelucht dat Høiby is veroordeeld voor het verkrachten van twee andere slachtoffers.