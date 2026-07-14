Ali B heeft voor het eerst in lange tijd weer van zich laten horen via sociale media. Op Instagram deelde de rapper dinsdag een kort filmpje in zijn Stories waarop hij schijnbaar schommelend van het mooie weer geniet. Hij zette er het reggaenummer No Stress, Just Vibes onder.

Ali B deelde sinds de misstanden achter de schermen van The Voice of Holland aan het licht kwamen nauwelijks meer iets op Instagram. Zijn laatste gewone post stamt van januari 2022.

Het onlineprogramma BOOS bracht destijds het nieuws over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice naar buiten. Ook werd duidelijk dat er tegen Ali B twee aangiftes waren gedaan.

In juli 2024 werd Ali B veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting. De rechtbank sprak de rapper vrij van twee aanrandingen. Afgelopen mei kreeg hij in hoger beroep een nog hogere straf en werd hij veroordeeld tot drie jaar voor twee verkrachtingen. De rapper ging daarna in cassatie bij de Hoge Raad. Wanneer zijn zaak wordt behandeld, is nog niet bekend.