Het Belgische koningshuis heeft dinsdag stilgestaan bij de grootschalige overstromingen die het land in 2021 troffen. Met name Wallonië werd vijf jaar geleden zwaar getroffen.

"Vandaag herdenken we de slachtoffers, hun nabestaanden en iedereen die nog steeds de gevolgen ervan ondervindt. De solidariteit van toen staat voor altijd in ons geheugen gegrift", schrijft het Belgische hof op sociale media.

De stortregens en daaropvolgende overstromingen kostten in totaal 39 mensen het leven. Destijds brachten Filip en Mathilde een bezoek aan de getroffen gebieden om de schade met eigen ogen te zien. Met laarzen aan bezocht het koningspaar het zwaar getroffen Pepinster.