Alice Cooper bovenaan Britse bestsellerlijst met memoires

De memoires van Alice Cooper staan bovenaan de Britse bestsellerlijst van The Sunday Times. Dat meldt het muziektijdschrift Billboard. In het boek blikt de 78-jarige rockzanger, bekend van hits als School's Out en Poison, terug op zijn ruim zestigjarige carrière.

Het boek getiteld Devil On My Shoulder kwam de week na zijn release binnen op de zevende plaats van de Britse non-fictielijst. Deze week bereikte het de koppositie. Ook in Noord-Amerika doet het boek het goed. In de Verenigde Staten debuteerde het op de vierde plaats van de non-fictielijst van The New York Times. In Canada bereikte het de negende plaats op de non-fictielijst van The Globe and Mail.

Devil On My Shoulder verscheen op 6 oktober en is het derde boek van Cooper. Eerder verscheen hij met Me, Alice: The Autobiography of Alice Cooper (1976) en Alice Cooper, Golf Monster (2007).