Ruime nederlaag ManUnited tegen Como bij rentree De Ligt

COMO (ANP) - Manchester United-verdediger Matthijs de Ligt heeft zijn rentree na een slepende rugblessure niet kunnen vieren met een overwinning. De Engelse ploeg leed met de Oranje-international in de basis een ruime nederlaag in de Champions League bij het Italiaanse Como: 4-1. Invaller Joshua Zirkzee maakte in de blessuretijd de treffer van United.

De Ligt zat de laatste twee wedstrijden al op de bank bij United, maar kreeg toen geen speeltijd. Tegen Como stond hij aan de aftrap, mede door een aantal afwezigen bij de Engelsen. Het was zijn eerste wedstrijd sinds 30 november.

De Ligt zag hoe zijn collega achterin, Harry Maguire, in de tweede minuut Nico Paz te veel ruimte gaf en de Argentijn schoot fraai raak in de verre hoek. Anastasios Douvikas verdubbelde de voorsprong na rust, waarna Paz en Jacobo Ramón de score opvoerden. Zirkzee zette met een knappe treffer de eindstand op het bord: 4-1.

Voor United was het de tweede nederlaag in de Champions League dit seizoen, na de verloren wedstrijd bij Atlético Madrid van vorige week (2-0). De Engelsen begonnen de campagne met een zege op het Azerbeidzjaanse Sabah FC (4-0). Ook in de Premier League speelt de ploeg teleurstellend. De formatie van trainer Michael Carrick bezet de dertiende plaats met 7 punten uit zeven duels. United won eind augustus zijn enige competitieduel dit seizoen.