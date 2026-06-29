Alicia Keys eert overleden producent Clive Davis bij uitvaart

Alicia Keys heeft tijdens de uitvaart van muziekproducent Clive Davis een emotioneel eerbetoon gebracht aan Davis. "Jij zag iets in mij wat ik zelf nog maar net begon te ontdekken", zei de zangeres maandag tijdens de dienst in New York volgens Billboard.

Keys haalde herinneringen op aan hun eerste ontmoeting, toen zij als 15-jarige auditie deed voor Davis. "Je bent verweven met wie ik ben. Bedankt voor de muziek, voor de visie, voor de aanmoediging, voor de vriendschap. Bedankt dat je me vanaf het allereerste begin volledig hebt gezien. Dat is een geschenk dat ik nooit volledig zal kunnen terugbetalen, alleen maar kan eren", aldus Keys.

Davis overleed deze maand op 94-jarige leeftijd. Tijdens de uitvaart spraken ook onder anderen Barry Manilow, Dionne Warwick en Bruce Springsteen.