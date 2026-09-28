Alle shows van concertreeks Oasis in 2027 in weekend uitverkocht

Alle kaartjes voor de tournee van Oasis volgend jaar zijn in de afgelopen drie dagen dat de kaartverkoop plaatsvond uitverkocht. Het gaat onder meer om shows in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland. De Britse band geeft in juli twee optredens in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

De kaartverkoop voor de concerten was bijzonder, omdat alleen vooraf geregistreerde fans in aanmerking kwamen voor een ticket. Zo kon de vraag naar tickets beter worden gemonitord en kon de wachttijd worden verkort, laat de organisatie maandag weten. Er was geen algemene kaartverkoop en ook geen andere openbare presale buiten dit proces.

Oasis Live '27, zoals de concertreeks heet, omvat in totaal 42 liveoptredens. De broers Liam en Noel Gallagher treden tussen mei en september volgend jaar ook op in onder meer Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Ierland. De tour wordt op 26 september afgesloten met een concert in Knebworth, in de buurt van Londen.