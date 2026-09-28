Rod Stewart treedt tijdens afscheidstournee op in Amsterdam

Rod Stewart geeft volgend jaar mei een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden is onderdeel van zijn afscheidstournee The Final Encore, maakte organisator MOJO maandag bekend.

The Final Encore start op 23 april met een concert in de Ierse hoofdstad Dublin. Het optreden van de 81-jarige zanger in Nederland is op 28 mei. De kaartverkoop hiervoor start aankomende vrijdag 2 oktober. Stewart treedt verder op in onder meer Belfast, Manchester, Antwerpen, Kopenhagen, München en Praag. De Brit sluit zijn afscheidstournee op 24 juli af in Hannover.

Op Instagram deelt Stewart dat het zijn "aller-, aller-, allerlaatste" tournee is, maar dat hij niet met pensioen gaat. "Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie mij hebben gegeven en hopelijk heb ik jullie iets teruggegeven."