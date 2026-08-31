Allerlaatste Zomergasten trekt 257.000 kijkers

De allerlaatste aflevering van interviewprogramma Zomergasten heeft zondagavond gemiddeld 257.000 kijkers getrokken, blijkt uit voorlopige cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO). Zondag was psychiater Jim van Os te gast in het VPRO-programma.

De omroep had eerder bekendgemaakt dat dit seizoen het laatste zou zijn. Ook Peter Pannekoek, Tommy Wieringa, Merel Pauw en Sigrid Kaag waren dit seizoen te gast. De seizoensopening met Peter Pannekoek was met 401.000 kijkers het best bekeken.

Zondag ging ook het tweede seizoen van Bestemming X van start op RTL 4. Daar keken zo'n 520.000 mensen naar.