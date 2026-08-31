Venus Williams in eerste ronde US Open uitgeschakeld door Kenin

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse tennisster Venus Williams (46) is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin. De oudste van de twee zussen Williams verloor maandagochtend vroeg (Nederlandse tijd) in het Arthur Ashe Stadium.

Kenin was in twee sets te sterk voor de oudste van de twee Williams-zussen: 6-2 7-6 (6).

Williams werd met een wildcard toegelaten tot de US Open. Ze doet samen met haar zus Serena (44) ook mee aan het dubbelspel bij de vrouwen.

Venus Williams won het grandslamtoernooi in 2000 en 2001. Ze won in totaal zeven keer een grandslamtoernooi.