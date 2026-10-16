Allison Williams was overdonderd toen ze ontdekte dat Girls in de top tien van beste televisieseries van de 21e eeuw van The New York Times stond. De actrice, die in de HBO-serie Marnie Michaels speelde, noemt haar tijd bij Girls een van de belangrijkste ervaringen van haar leven.

"Ik stond even stil toen ik het zag", vertelt Williams aan The Hollywood Reporter. Volgens de actrice is het bijzonder dat een serie die persoonlijk zo veel voor haar betekent, ook door mensen die ze niet kent zo wordt gewaardeerd. "Dat de serie ook in de top tien staat, is verbazingwekkend."

Girls was van 2012 tot 2017 te zien op HBO en draaide om vier jonge vrouwen die hun weg proberen te vinden in New York. De serie werd bedacht door Lena Dunham, die zelf ook een van de hoofdrollen speelde. Donderdag werd bekend dat Girls na bijna tien jaar terugkeert met een vervolg van vijf afleveringen. Naast Dunham en Williams keren onder anderen Jemima Kirke en Zosia Mamet terug.

Williams vertelde kort voor de aankondiging dat ze nog altijd veel contact heeft met Dunham. "Ik heb haar zaterdag nog gezien. We hebben het er vaak over en ik kom altijd opdagen als ze me vraagt."