Billy Joel weet door zijn hersenaandoening hydrocefalie niet of hij ooit weer op tournee zal kunnen. "Ik kan geen optredens geven, want volgens de neuroloog is het alsof je elke keer dat je een show doet een hersenschudding oploopt", vertelt de 77-jarige zanger aan The Hollywood Reporter. Joel moet naar eigen zeggen eerst een reeks onderzoeken doorlopen en mag ook niet autorijden.

Dat optreden er op dit moment niet in zit, komt door verschillende aspecten van een show, zoals "de verlichting, het geluid, de stress van de show, het publiek, de energie van het optreden". "Er gebeurt van alles als je op het podium staat", aldus Joel, die toch hoopt ooit weer op te kunnen treden.

Hydrocefalie is een hersenaandoening waarbij overtollig hersenvocht zich ophoopt. Joel vindt de term hersenaandoening echter ernstiger klinken dan het is en hij benadrukt dat het goed met hem gaat. "Het is vooral iets wat je evenwicht beïnvloedt", zegt de Amerikaanse zanger.