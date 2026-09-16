Amanda Seyfried breekt na negen jaar met partner Thomas Sadoski

Amanda Seyfried en haar partner Thomas Sadoski gaan scheiden. Dat heeft het koppel in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt aan het Amerikaanse tijdschrift PEOPLE. Seyfried en Sadoski leefden al langer apart van elkaar.

Het Amerikaanse koppel zegt dat apart van elkaar leven de juiste keuze blijkt te zijn voor henzelf en hun familie. Seyfried en Sadoski hebben samen een dochter en een zoon. De twee waren sinds 2015 samen en trouwden in 2017.

Amanda Seyfried is vooral bekend van haar rollen in The Housemaid en de musical Mamma Mia!. De 40-jarige actrice prees haar echtgenoot in januari nog, omdat Sadoski veel voor haar carrière opofferde. Sadoski (50) is zelf ook acteur en speelde onder andere in de series The Newsroom en Life in Pieces.