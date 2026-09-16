Helikopter NBC News neergestort in Los Angeles: drie doden

Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in Los Angeles. Drie inzittenden kwamen om het leven en een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de zender. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk.

De Newschopper4 stortte neer in de wijk Chatsworth. Twee uur eerder waren daar twee mensen omgekomen door een botsing tussen een bus en een personenauto. Daarbij raakten ook meerdere mensen gewond. Verscheidene nieuwshelikopters waren in het gebied om verslag te doen van het ongeluk.

"We hebben zojuist de bevestiging gekregen dat Newschopper4 inderdaad vlak voor zeven uur vanavond in Chatsworth is neergestort", zei de geëmotioneerde nieuwslezeres Colleen Williams tijdens de uitzending. "We nemen even een paar minuten de tijd om daarover na te denken, het te verwerken en ons te herpakken."

Burgemeester Karen Bass van Los Angeles liet weten "diep geraakt" te zijn door de crash.