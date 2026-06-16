Amanda Seyfried huurde bodyguard in na kritiek op Charlie Kirk

Amanda Seyfried moest naar eigen zeggen een bodyguard inhuren nadat ze vorig jaar kritiek had geuit op de vermoorde rechtse activist Charlie Kirk. Dat onthult de 40-jarige Amerikaanse actrice in gesprek met het Britse GQ. Zo reageerde ze vlak na zijn dood op Instagram dat hij "haatdragend" was. Daarna kreeg de actrice te maken met negatieve reacties van Kirks aanhangers.

Terugblikkend op de gebeurtenis vertelt Seyfried dat ze vreesde voor haar veiligheid en daarom een bodyguard inhuurde. "Ik wil dat mijn kinderen zich veilig voelen om hun mening te uiten, zolang die maar niet schadelijk is", vervolgt ze. "Dus dan denk ik: 'Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen?' En plotseling liep ik met een verdomde lijfwacht op het vliegveld en dacht ik: dit is waanzin", besluit ze. Ook laat de actrice weten dat ze nog steeds achter de reactie staat. "Ik mag verdomme mijn gevoelens uitspreken."

Kirk werd in september 2025 op 31-jarige leeftijd doodgeschoten toen hij buiten op een universiteitscampus in Utah een toespraak hield.