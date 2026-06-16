North West voor het eerst op tournee met Molly Santana

North West gaat in augustus voor het eerst op tournee. De 13-jarige dochter van Kim Kardashian en Ye geeft in totaal veertien optredens samen met zangeres en rapper Molly Santana, zo kondigen de artiesten dinsdag aan op Instagram.

De Kimokawaii Tour begint op 5 augustus in de Amerikaanse stad Dallas en eindigt op 27 augustus in Los Angeles. In mei bracht North West haar debuut-ep N0rth4evr uit, een plaat met zes nummers. Afgelopen weekend trad ze op tijdens het Summer Smash-festival in Chicago.

De 21-jarige Santana heeft twee studioalbums op haar naam staan. Ze werd bekend door haar bijdrage aan het nummer Ran to Atlanta van Drake en Future.