Amber Kortzorg heeft laten weten dat het niet winnen van de Televizier-Ring is goedgemaakt door de "overweldigend lieve berichten en steunbetuigingen" die het programma heeft mogen ontvangen van kijkers. Dat schrijft de presentatrice zaterdag in een bericht op Instagram. "Daar zit voor ons de échte winst", deelt ze.

Consumentenprogramma Kassa was donderdag een van de drie gegadigden voor de Gouden Televizier-Ring, maar moest de winst overlaten aan het SBS6-programma De Bondgenoten. Ook Woeste Grond was genomineerd. Voor Kassa was het de laatste keer dat het programma de belangrijkste publieksprijs voor televisie kon winnen, omdat het eind dit jaar stopt.

Afgelopen week werd bekend dat het programma volgend jaar online toch een doorstart zal maken. "Hoe dat er precies uit gaat zien, werken we de komende tijd uit", schrijft Kortzorg namens het team van Kassa. "Maar één ding staat vast: Kassa blijft opkomen voor de rechten van burgers en consumenten. Zoals jullie van ons gewend zijn."