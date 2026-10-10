Koning Charles heeft het Nationaal Cyber Security Centrum van het Verenigd Koninkrijk gefeliciteerd met het tienjarig bestaan van de organisatie. De overheidsinstelling heeft zaterdag de brief van de Britse koning gedeeld op Instagram.

In de brief noemt Charles het werk van het NCSC "eenvoudigweg buitengewoon". Hij maakt vervolgens een opsomming van de verdiensten van de dienst en concludeert dat "wij allemaal kunnen floreren in onze voortdurend veranderende digitale wereld".

"Ik weet maar al te goed welke risico's er bestaan voor ons economische welzijn en zelfs voor de waarden en instellingen die ons het dierbaarst zijn."

De koning sluit af door alle medewerkers "stuk voor stuk" te feliciteren "met het feit dat u deel hebt uitgemaakt van dit buitengewone decennium van dienstverlening". Het Nationaal Cyber Security Centrum laat weten "blij" te zijn met de brief van de koning.