Amber Kortzorg hoopt dat Kassa mag blijven als het populaire consumentenprogramma donderdag de Gouden Televizier-Ring zou winnen. Dat zei de presentatrice woensdag tijdens een lang interview op NPO Radio 1.

Eerder dit jaar werd bekend dat het BNNVARA-programma is wegbezuinigd, tot onvrede van veel kijkers. Op 5 december is de laatste uitzending. "De Gouden Televizier-Ring is een publieksprijs", zei Kortzorg in MISCHA!. "Zoiets speelt wel mee als signaal aan NPO en BNNVARA. Het zou arrogant zijn om dat te negeren. Het zit zelfs in de naam: publieke omroep. En als het publiek zich uitspreekt en zegt 'dit is een belangrijk programma', dan moet je daar wel iets mee. Het kan zeker dat dat de deur weer op een kier zet."

Overigens voegt de presentatrice daar wel aan toe dat dat besluit moet worden genomen door de NPO en de directie van BNNVARA. "Wij focussen nu op de laatste uitzendingen, maar we hopen wel dat het iets in gang gaat zetten." Kortzorg zegt ook dat zij en haar team nog steeds niet goed begrijpen waarom besloten is dat Kassa moet stoppen. "Als we winnen, zou dat ook een signaal zijn naar al die mensen die al jaren naar Kassa kijken en die het vertrouwen hebben genomen om hun persoonlijke verhaal te delen. Voor hen zou het ook de kroon op het werk zijn."

De andere programma's die kans maken op de grote televisieprijs zijn Woeste Grond en De Bondgenoten. De uitreiking vindt plaats tijdens een groot gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.