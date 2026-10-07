SINGAPORE (ANP/RTR) - De mondiale economie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kristalina Georgieva in een toespraak vooruitlopend op de jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank.

"De wereld wordt in twee richtingen getrokken", aldus Georgieva over de huidige uitdagingen rond de energievoorziening. Daarbij ziet ze een negatieve energieaanbodschok door het conflict in het Midden-Oosten en een positieve vraagschok door kunstmatige intelligentie (AI). "De gecombineerde impact van deze krachten is zeer ongelijk verdeeld."

Ook de groeiende staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem. Volgens het IMF bevinden de wereldwijde staatsschulden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Naar verwachting zal nog voor 2030 de complete staatsschuld 100 procent van het bruto binnenlands product van de 191 lidstaten overtreffen. Volgens het IMF ondermijnt dit groei en vergroot dit inflatiedruk.