De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden, meldt de lijkschouwer van haar laatste woonplaats, Jackson. Er werd geen doodsoorzaak vermeld. Met haar lage, hese stem hield Wilson de bluestraditie van haar geboortestaat Mississippi hoog, zowel in eigen nummers als in covers, schreef The New York Times.

Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren tachtig en negentig. Zo trad ze op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis. En ze had succes met haar albums. Ze schreef zowel de tekst als de muziek voor eigen composities op albums als Blue Light 'Til Dawn (1993) en New Moon Daughter (1995), dat met een Grammy werd bekroond.

Ze verwierf voor het eerst bekendheid door haar samenwerking met enkele van de meest vernieuwende muzikanten in de hedendaagse jazz, waaronder het M-Base-collectief onder leiding van altsaxofonist en componist Steve Coleman. Later werkte ze samen met andere avant-garde-artiesten, zoals saxofonist David Murray, aldus The New York Times.

Maar ze vertolkte ook nummers van artiesten als Joni Mitchell, Van Morrison, Neil Young en de bluesmuzikant Robert Johnson uit Mississippi. Ze trad meermaals op tijdens het North Sea Jazz Festival in Den Haag - voor het eerst in 1994, toen nog in Den Haag, en voor het laatst in 2015, in Rotterdam.