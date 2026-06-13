De Amerikaanse nieuwslezer Bill Ritter heeft de ziekte van Alzheimer. De 76-jarige presentator maakte dat vrijdag bekend tijdens zijn laatste uitzending van het nieuwsprogramma Eyewitness News van de New Yorkse zender WABC-TV.

"Na een reeks onderzoeken hebben mijn artsen me verteld dat ik alzheimer heb", zei Ritter tegen kijkers. Volgens de presentator gaat het om een vroeg stadium van de ziekte. "De behandelingen die ik krijg, houden het voorlopig onder controle."

Ritter maakte ook bekend dat hij stopt als vaste nieuwslezer. Sinds 2001 presenteerde hij het zesuurjournaal van WABC-TV in New York. Wel blijft hij in een andere rol aan de zender verbonden. Hij gaat onder meer reportages maken over alzheimer en andere neurologische aandoeningen.

De journalist vertelde tijdens de uitzending dat zijn vader in 1998 overleed aan de gevolgen van alzheimer.