KANSAS CITY (ANP) - Frenkie de Jong kijkt met veel vertrouwen uit naar het WK dat voor het Nederlands elftal zondag begint met een wedstrijd tegen Japan in het Dallas Stadium. "We hebben goede spelers en zijn onvoorspelbaar", zegt hij. "We hebben snelheid en fysieke kracht, zijn goed aan de bal en kunnen snel counteren. Ook hebben we voldoende 'lengte' voor spelhervattingen."

De 29-jarige De Jong beseft dat de laatste oefenduels met Algerije (0-1) en Oezbekistan (2-1) de Oranjesupporters weinig positiviteit hebben gegeven. "Maar als we de kansen hadden benut tegen Algerije, dan was het beeld anders geweest", denkt de middenvelder die ook regelmatig met zijn ploeggenoten bij FC Barcelona over Oranje praat. "In het buitenland staan we er goed op. Daar is de algemene opinie misschien wel beter dan in Nederland. Hoe dat komt? Dat weet ik niet."

Oranje heeft sinds de terugkeer van Koeman als bondscoach in 2023 geen topland meer verslagen. "Dat komt ook omdat we vaak belangrijke jongens door blessures moesten missen. Spanje, Frankrijk en Engeland vissen in een grotere vijver en kunnen dat makkelijker opvangen", verklaart de 66-voudig international.

Realistisch

"Ik denk dat ik de laatste 2,5 jaar zomaar een stuk of 25 interlands heb moeten missen", stelt de middenvelder. "Dat laatste EK in Duitsland had ik zo graag willen spelen. Tegelijk is het ook weer niet belangrijk hoeveel interlands je hebt gespeeld, maar gaat het wat mij betreft om de impact die je uiteindelijk hebt gehad."

De Jong kijkt naar het WK. "Het clubvoetbal is gestopt. Fans van verschillende clubs steunen nu Oranje. Alle ogen zijn op ons gericht. Een WK is zo speciaal", voelt de oud-speler van Ajax, die zondag tijdens het eerste WK-duel met Japan waarschijnlijk een middenveld gaat vormen met Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch. In het laatste oefenduel met Oezbekistan was de afstemming tussen het drietal niet goed. "Als er eentje wat dieper gaat staan, krijg je misschien wat meer tempo naar voren", erkent De Jong. "We hadden dat zeker iets beter kunnen invullen."

Ronald Koeman zei ook dat het middenveld beter moet functioneren. Het is nog onduidelijk of de bondscoach verdergaat na het WK. "Hij vindt nog steeds de balans tussen spelers vertrouwen te geven en op het juiste moment iedereen scherp te houden. Zijn connectie met onze groep is hartstikke goed", stelt De Jong, die realistisch is over de kansen van Oranje. "We kunnen van iedereen winnen. Het doel is de wereldtitel, maar er zijn meer landen die kans maken. Wij zitten denk ik net onder topfavorieten als Spanje en Frankrijk."