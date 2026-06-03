Najib Amhali en Roué Verveer sluiten hun theatertournee Alles is Comedy in december af met een show in de Ziggo Dome. Het optreden vindt plaats op 18 december, hebben de comedians woensdag bekendgemaakt.

"Veertien jaar geleden was ik de eerste cabaretier die in de Ziggo Dome optrad, met maar liefst drie uitverkochte shows. Een grote eer. Het is ook een grote eer dat nogmaals te doen, na vijfentwintig jaar vriendschap, met Roué", vindt Amhali. "Heerlijk lachend het jaar afsluiten, kan er niet op wachten."

Verveer, die ook al meermaals in de Ziggo Dome optrad, voelt zich thuis in de Amsterdamse concerthal. Hij noemt het ook wel "Carré XXL". "Wat is er mooier dan het jaar en de theatertournee lachend te mogen afsluiten met mijn grote vriend en onze fans in dit XL-theater. Alleen mijn vrouw toch?"