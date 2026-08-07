De Amsterdamse vrienden Raymond Vlierkes en Berend Serban, beter bekend onder hun artiestennaam Ray & Beer, hebben een hit te pakken. Nadat ze viral gingen met hun single Zonnebank dringen ze deze week door tot de top van de Single Top 100. Het nummer stijgt van 32 naar 7, heeft samensteller GfK Dutch Charts bekendgemaakt.

Ray & Beer probeerden eigenlijk een zomerhit te scoren met voorganger Fluitje, dat onder meer werd opgepakt door AT5. Met de opvolger, Zonnebank, lukt het nu wel. In het nummer bezingen ze de nadelen van het leven zoals dat het "jammer is dat je kanker krijgt van de zonnebank" en je "boller wordt van een snackie uit de muur".

De top van de lijst blijft onveranderd. Shakira en Burna Boy gaan voor de vijfde week aan de leiding met het WK-anthem Dai Dai, gevolgd door Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld en Pilé van Mauvais djo. De laatste staat al acht weken op de derde plaats.

Single Top 100 week 32

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

2. (2) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

3. (3) Mauvais djo - Pilé

4. (4) Justen de Wildt - Cheerio

5. (5) ANOTR feat. Ultra 54 - Talk To You

6. (6) HUGEL & SOLTO - Jamaican (Bam Bam)

7. (32) Ray & Beer - Zonnebank

8. (8) The Bausa - Magnetic

9. (9) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

10. (7) KM - BLIJF RUSTIG