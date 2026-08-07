DEN HAAG (ANP) - Nederland doet volgende maand mee aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie om het Noordpoolgebied beter te verdedigen. Die is opgetuigd om de ruzie tussen de VS en Europa over het strategische gebied bij te leggen.

NAVO-missie Arctic Sentry (Noordpoolschildwacht) moet het hoge noorden beschermen tegen de begerige blikken van Rusland en China. Maar volgens NAVO-diplomaten is zij ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van NAVO-bondgenoot Denemarken af te pakken, zoals president Donald Trump blijft opperen.

Toen Nederland en andere medestanders van Denemarken op het hoogtepunt van de ruzie met de VS militaire verkenners naar Groenland stuurden, kondigde een boze Trump prompt sancties aan. Die gingen van tafel toen de VS en Denemarken afspraken over de bescherming van Groenland te gaan onderhandelen.

Wie precies namens Nederland deelnemen aan de Arctic Shield-oefening laat Defensie nog in het midden.