André Hazes 5 jaar clean: 260.000 euro bespaard

André Hazes heeft 260.000 euro bespaard door af te kicken. Dat zei de zanger in de podcast met zijn zus Roxeanne, ADHAZES. André vierde in de podcast dat hij op het moment van de opname vijf jaar clean is.

"Ik ga jou nu vertellen wat ik heb bespaard", zegt André in de podcast tegen zijn zus. Hij heeft het vervolgens over 260.000 euro. "Wajo, gek!", reageert Roxeanne verbaasd. "Dat is echt lijp", vervolgt ze. "Maar ik heb gerekend op 1000 euro per week. En niet dat ik 1000 euro per week aan drugs uitgaf, maar aan het gedrag dat ik daardoor vertoonde. Dus in de stad grote flessen kopen, indruk maken op eigenlijk de hele wereld", vult André aan. De twee noemen het allebei "bizar". "Maar ik heb het wel aan andere dingen opgemaakt hoor", zegt André daarna lachend.

De zanger noemt de mijlpaal daarnaast "een hele prestatie". Roxeanne laat weten dat ze "megatrots" is op haar broer "en dat we dit samen mogen vieren".