NTR: nieuwe Sint is 9 november te zien in Sinterklaasjournaal

De opvolger van Stefan de Walle is vanaf 9 november te zien in Het Sinterklaasjournaal. Dat laat de NTR desgevraagd weten aan het ANP. De omroep laat in het midden of de naam van de nieuwe Sint in een eerder stadium al bekendgemaakt wordt. De acteur die de rol op zich neemt, zal ook op 14 november te zien zijn bij de live-intocht in Grave.

Stefan de Walle, die de rol sinds 2011 vertolkte, maakte woensdag bekend per direct te stoppen met zijn rol. Een specifieke reden voor zijn besluit is niet gedeeld. De Walle volgde in 2011 Bram van der Vlugt op, die de rol vanaf 1986 voor zijn rekening nam.

Diverse collega's van De Walle die ook al jaren in Het Sinterklaasjournaal te zien zijn, onder wie Jochem Myjer en Niels van der Laan, spraken woensdag vol lof over de acteur en de manier waarop hij de goedheiligman gestalte gaf. De Walle kreeg tijdens de jaren dat hij Sinterklaas speelde ook te maken met bedreigingen, vooral tijdens de discussie over de introductie van de roetveegpieten.