André Hazes schrapt optredens vanwege stemproblemen

André Hazes moet zijn optredens de komende twee maanden afzeggen vanwege stemproblemen. Dat verklaart het management van de zanger woensdag aan RTL Boulevard. Volgens de woordvoerder wordt uitgezocht waar de stemproblemen vandaan komen en doet de 32-jarige zanger "er alles aan om zo snel mogelijk weer op het podium te staan".

Hazes zal volgende week meer vertellen over zijn stemproblemen. Dat doet hij in de podcast ADHAZES, die hij samen met zijn zus Roxeanne heeft. "Voor nu richt André zich op het herstel", aldus zijn management. Eerder dit jaar moest Hazes ook al optredens afzeggen om dergelijke klachten.

Op sociale media kreeg Hazes onlangs kritiek nadat beelden rondgingen van een optreden in Hellevoetsluis. Daarop was te horen dat de stem van de zanger niet al te zuiver klonk.